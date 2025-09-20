السيسي: نأمل أن يشهد منتدى الأعمال المصري السنغافوري بالقاهرة زيادة حجم التبادل التجاري

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس سنغافورة بقصر الرئاسة عن أمله في أن يشهد منتدى الأعمال المصري السنغافوري بالقاهرة خطوات إلى الأمام لزيادة حجم التبادل التجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة.

