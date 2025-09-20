السبت 20 سبتمبر 2025
شاهد، انهيار برج تبريد نووي في أمريكا خلال ثوان

برج التبريد النووي
برج التبريد النووي في تينيسي الأمريكية

 انهار برج تبريد نووي في هارتسفيل بولاية تينيسي الأمريكية خلال أقل من عشر ثوان، بعد تفجيره باستخدام أكثر من 900 رطل من المتفجرات، ووثقت عدسات الكاميرا المشهد.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن البرج كان جزءا من مشروع محطة هارتسفيل النووية، الذي تم إلغاؤه في وقت سابق.

