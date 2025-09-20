شاهد، انهيار برج تبريد نووي في أمريكا خلال ثوان

انهار برج تبريد نووي في هارتسفيل بولاية تينيسي الأمريكية خلال أقل من عشر ثوان، بعد تفجيره باستخدام أكثر من 900 رطل من المتفجرات، ووثقت عدسات الكاميرا المشهد.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن البرج كان جزءا من مشروع محطة هارتسفيل النووية، الذي تم إلغاؤه في وقت سابق.

📹 انهيار برج تبريد نووي في تينيسي خلال ثوانٍ



ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن البرج كان جزءًا من مشروع محطة هارتسفيل…

