ثقافة وفنون

تفاصيل تعرض محمد لطفي لوعكة صحية أثناء حضوره مهرجان بورسعيد السينمائي

الفنان محمد لطفي
الفنان محمد لطفي

تعرض الفنان محمد لطفي لوعكة صحية مفاجئة أثناء مشاركته في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، ما اضطره إلى مغادرة المهرجان بشكل عاجل والعودة إلى القاهرة للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكدت مصادر خاصة أن  لطفي شعر بتعب مفاجئ استدعى تدخل طبيب على الفور لفحصه والوقوف على أسباب الوعكة، قبل أن يقرر الأطباء ضرورة مغادرته المهرجان حفاظًا على صحته.

ويعد الفنان محمد لطفي من أبرز الحضور الذين شاركوا في النسخة الأولى للمهرجان، والذي انطلقت فعالياته بمشاركة كوكبة من نجوم وصناع السينما في مصر والعالم العربي، حيث يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على السينما في دول العالم القديم، مع إبراز القيمة التاريخية والفنية لمدينة بورسعيد.

ومن المنتظر أن يطمئن محمد لطفي جمهوره خلال الساعات المقبلة على حالته الصحية، بعد عودته إلى القاهرة وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.

