العثور على جثة سبعيني غريقا داخل مسقى مياه بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة مُسن سبعيني، اليوم السبت، غريقا داخل مسقى مياه في قرية الرفشة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بالعثور على جثة مُسن غريق داخل مسقى مياه في قرية الرفشة التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 70 عامًا، بعد تغيبه ليلة كاملة عن منزله غريق داخل مسقى في قرية الرفشة مركز أبوتشت ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

