الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

 تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي، اليوم الإثنين، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي. 

ويأتي هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

سعر الأرز اليوم في الأسواق

- تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25 و26 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27 و29 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16 و18 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الشعير العريض بين 17.5 و18 جنيها للكيلو.

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة

- سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح ما بين 15500- 16000 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة

- سعر طن الأرز الشعير العريض يتراوح ما بين 16500 و17000 جنيه.

سعر الأرز الأبيض

- سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح بين 25 و26 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض العريض تراوح بين 27 و29 ألف جنيه.

معدلات أسعار الأرز مازالت مستقرة بعد التراجع الأخير للطن

ووفقا لتصريحات  رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الأرز ويأتي ذلك نتيجة الانخفاضات العالمية لأسعار الأرز، فضلا عن توافر الإنتاجية وبحسب آلية العرض والطلب فزيادة كمية الأرز عن الطلب أدى لاستقراره.

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

انطلاق موسم الخير، حصاد الأرز يبدأ في حقول كفر الشيخ (فيديو)

وقال إن معدلات أسعار الأرز مازالت مستقرة بعد التراجع الأخير للطن، حيث تراجع طن الشعير بقيمة 1000 جنيه ليصل لمعدلات 16 ألف جنيه، متوقعا استقرار الأرز وباقي السلع المحلية في ظل جهود الدولة لخفض أسعار السلع الأساسية.

أسعار الارز الأرز سعر الأرز اليوم المواد الغذائية الاساسية سعر طن الأرز الشعير سعر الأرز الأبيض

