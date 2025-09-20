السبت 20 سبتمبر 2025
الليلة، أصالة وأحمد سعد يحييان احتفالية اليوم الوطني السعودي

تحيي النجمة أصالة، والنجم أحمد سعد، حفلًا اليوم، احتفالًا باليوم الوطني السعودي، ضمن فعاليات مهرجان مراسي “ليالي مراسي”، والذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تقدم أصالة وأحمد سعد عددًا من أغانيهما الشهيرة والمتميزة، خلال الحفل، المنتظر من قبل جمهور مراسي والمهرجان.

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر،  تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وائل جسار، مدحت صالح، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، راغب علامة، أمينة.

