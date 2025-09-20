السبت 20 سبتمبر 2025
شكا في سلوكها، تجديد حبس شابين بتهمة قتل شقيقتهما في الوراق

 جدد قاضي معارضات الجيزة حبس شابين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة إنهاء حياة شقيقتهما بمنطقة الوراق بعدما سحلاها حتى الموت بسبب شكهما في سلوكها واعتيادها الخروج والعودة إلى المنزل في أوقات متأخرة.

 

شابان يقتلان شقيقتهما ضربا بالجيزة

 البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بلاغ من غرفة النجدة بمصرع ربة منزل داخل شقتها، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، بالفحص تبين وجود جثة ربة منزل تبلغ من العمر 30 عاما، وبها آثار ضرب في أماكن متفرقة من جسدها.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقيها بسبب شكهما في سلوكها، واعتيادها الخروج دون علمهما والعودة في أوقات متأخرة من الليل.

 

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

