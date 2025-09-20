مدير تعليم بورسعيد يشارك طلاب اليونانية الطابور في أول أيام الدراسة (صور)

حرص طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، على مشاركة طلاب المدرسة اليونانية الحديثة طابور الصباح في اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد.

المدرسه اليونانية الحديثة، فيتو

تعليم بورسعيد يشارك طلاب بورسعيد في الطابور الصباحي

ورافق مدير تعليم بورسعيد لمياء الجهيني مدير التعليم الخاص بالمحافظة، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير تعليم بورسعيد.

مدير تعليم بورسعيد يشارك في الطابور الصباحي، فيتو

وفد تعليمي يشارك في طابور الصباح في اليونانية

كان في استقبال وفد تعليم بورسعيد، إدارة المدرسة اليونانية الحديثة والمتمثلة في موريس فريد مدير المدرسة، ونشأت أيوب مدير المرحلة الإعدادية بالمدرسة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالمدرسة.

وانتظم في اليوم الأول في الدراسة طلاب الصفوف الاول والثاني الابتدائي، وطلاب الصف الاول الاعدادي، واستقبلتهم المدرسة بأجواء من السعادة والمحبة.

وتوجهت إدارة المدرسة اليونانية الحديثة بالشكر والتقدير لمدير تعليم بورسعيد الاستاذ طاهر الغرباوي، لحرصه على مشاركة الطلاب في الطابور الصباحي بأول أيام الدراسة.

طابور الصباح، فيتو

وقال مدير تعليم بورسعيد في كلمته التي ألقاها في الطابور لموظفي المدرسة: "انا اليوم في صرح تعليمي عظيم مثل المدرسة اليونانية، لذلك أتوجه لكم بالشكر على مجهوداتكم العظيمة في تطوير العملية التعليمية العام الماضي، ونتمنى هذا العام أن يكلل الله جهودكم بالتوفيق النجاح لتعليم أبنائنا وخدمة المجتمع".

