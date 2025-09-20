مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة في قصر الاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتجرى بعد قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مراسم استقبال رسمية للرئيس السنغافورى، حيث تعزف الموسيقى السلام الوطني المصري والسلام الوطني السنغافوري، كما يستعرض الرئيسان حرس الشرف.

وتعد زيارة رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام، محطة بارزة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين، حيث من المنتظر أن تسهم في تبادل الخبرات بمجالات التنمية المستدامة إلى جانب بحث ملفات التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد.

