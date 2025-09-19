سؤال برلماني حول إصابة عدد من المرضى بفقدان البصر داخل مستشفى التأمين الصحي

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن الواقعة المأساوية التى شهدها مستشفى التأمين الصحى والتى ترتب عليها إصابة عدد من المرضى بفقدان البصر أثناء تلقيهم العلاج.

وأكد "أمين" أهمية التحرك السريع بإحالة الواقعة للنيابة العامة، وإيقاف مدير المستشفى والأطباء المعنيين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وهو ما يعكس حرص الوزارة على محاسبة المقصرين وعدم التستر على أى خطأ طبى جسيم.

الأسباب الحقيقية التى أدت إلى وقوع هذه الكارثة الطبية

وأكد أن هذه الواقعة الخطيرة تثير العديد من التساؤلات الجوهرية في مقدمتها، ما الأسباب الحقيقية التى أدت إلى وقوع هذه الكارثة الطبية؟ وهل هناك قصور فى الرقابة الطبية أو خلل فى منظومة متابعة المستشفيات التابعة للتأمين الصحى؟ وما هى الإجراءات والسياسات التى ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث فى المستقبل؟



تعويض المرضى وأسرهم

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلًا: كيف سيتم تعويض المرضى وأسرهم عما لحق بهم من أضرار جسيمة؟ وهل ستتم مراجعة وتحديث بروتوكولات العلاج والرقابة على استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفيات التأمين الصحى؟ مؤكدًا أن هذه الواقعة تستوجب خطة عاجلة لإصلاح منظومة الرقابة الطبية داخل المستشفيات، وتطبيق معايير صارمة للجودة والأمان الصحى، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وصون حقهم الدستورى فى العلاج الآمن واللائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.