الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سؤال برلماني حول إصابة عدد من المرضى بفقدان البصر داخل مستشفى التأمين الصحي

التأمين الصحي، فيتو
التأمين الصحي، فيتو

 تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن الواقعة المأساوية التى شهدها مستشفى التأمين الصحى والتى ترتب عليها إصابة عدد من المرضى بفقدان البصر أثناء تلقيهم العلاج.

 

وأكد "أمين" أهمية التحرك السريع  بإحالة الواقعة للنيابة العامة، وإيقاف مدير المستشفى والأطباء المعنيين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وهو ما يعكس حرص الوزارة على محاسبة المقصرين وعدم التستر على أى خطأ طبى جسيم.

 

الأسباب الحقيقية التى أدت إلى وقوع هذه الكارثة الطبية

 وأكد أن هذه الواقعة الخطيرة تثير العديد من التساؤلات الجوهرية في مقدمتها، ما الأسباب الحقيقية التى أدت إلى وقوع هذه الكارثة الطبية؟ وهل هناك قصور فى الرقابة الطبية أو خلل فى منظومة متابعة المستشفيات التابعة للتأمين الصحى؟ وما هى الإجراءات والسياسات التى ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث فى المستقبل؟
 

تعويض المرضى وأسرهم

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلًا: كيف سيتم تعويض المرضى وأسرهم عما لحق بهم من أضرار جسيمة؟ وهل ستتم مراجعة وتحديث بروتوكولات العلاج والرقابة على استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفيات التأمين الصحى؟ مؤكدًا أن هذه الواقعة تستوجب خطة عاجلة لإصلاح منظومة الرقابة الطبية داخل المستشفيات، وتطبيق معايير صارمة للجودة والأمان الصحى، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وصون حقهم الدستورى فى العلاج الآمن واللائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطباء التحرك السريع التأمين الصحي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بروتوكولات العلاج انتهاء التحقيقات رئيس مجلس النواب دكتور خالد عبد الغفار

مواد متعلقة

ما مهام مجلس النواب في دور الانعقاد السادس المنتقص؟

سؤال برلماني بشأن استعداد الحكومة لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمنيا

الأكثر قراءة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

أفغانستان تقطع الطريق على واشنطن: "باجرام لن تعود قاعدة أمريكية"

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

قبل اعتمادها، تعرف على القائمة الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads