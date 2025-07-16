بسام راضي يستعرض أوجه التعاون المصري الإيطالي في المجال الصحي والطبي

استقبل اليوم بسام راضي سفير مصر في روما الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السكان الذى عقد اجتماعا موسعا مع نظيره الإيطالي الدكتور أورازيو سكيلاتشي، بمقر وزارة الصحة الإيطالية في العاصمة روما، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير لدولة إيطاليا.

متانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وإيطاليا

وصرح بسام راضي بأن الدكتور خالد عبد الغفار أكد خلال الاجتماع على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وإيطاليا، حيث تم بحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك في المجالات الصحية والطبية ومنها الرعاية الطبية، والصناعات الدوائية، وتدريب الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، بما في ذلك المشاركة المجتمعية لشركة إيني ENI الإيطالية في مجال الصحة، وخاصة في محافظة بورسعيد، والتي تضمنت دعم إنشاء مركزا متكاملا لعلاج الحروق، فضلًا عن العديد من المشروعات الأخرى للتعاون الثنائى فى مجالات زرع النخاع الشوكى، والعلاج الإشعاعى بالتعاون مع مجمع معهد ناصر للأورام.

وحضر الاجتماع مساعد وزير الصحة الإيطالى للتعاون الدولى ومستشاره الدبلوماسي كما تضمن الوفد المصرى المستشارة سارة عطية من السفارة المصرية في روما.

تعزيز التعاون المصري الإيطالي في عدد من المجالات الصحية

وفي السياق التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نظيره الإيطالي البروفيسور أورازيو سكيلاتشي، خلال زيارته لدولة إيطاليا، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، وذلك في إطار حرص الجانبين المصري والإيطالي، على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير القطاع الصحي لخدمة المواطنين في البلدين.

علاج الحروق وزراعة الأعضاء

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون مع مجموعة مستشفيات «سان دوناتو» الإيطالية، لتبادل الخبرات وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، كما شهد اللقاء مناقشة خطط لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية المصرية في إيطاليا، مع التركيز على تخصصات مثل علاج الحروق، وزراعة الأعضاء، وزراعة النخاع، إلى جانب الأبحاث والتجارب السريرية في مراكز الأبحاث الإيطالية.

الاستفادة من الخبرات الإيطالية في إنتاج أدوية الأمراض النادرة

وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع تضمن استعراض التعاون مع مركز «Gemelli IRCCS» الإيطالي المتميز في العلاج الإشعاعي للأورام وزراعة الأعضاء، ومستشفى «بيمبينو جيزو» لعلاج أورام الأطفال، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية، وتصدير المنتجات الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في إنتاج أدوية الأمراض النادرة، كما تم بحث إمكانية عقد شراكات بين الجامعات المصرية والإيطالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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