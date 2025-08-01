بسام راضي يفتتح عمل لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بالسفارة المصرية في روما ويدلي بصوته (صور)

افتتح السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، عمل لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بالسفارة بروما وأدلى بصوته.

واستعدت أكثر من 100 سفارة وقنصلية مصرية على مستوى العالم لاستقبال المصريين في الخارج، الجمعة، لبدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، التي تستمر حتى السبت 2 أغسطس، على أن تبدأ الانتخابات في الداخل 4 و5 من الشهر نفسه، وسط ترقب لنسب المشاركة.

ودعا عدد من السفارات والقنصليات، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى التصويت، وشاركت مقاطع توعوية للهيئة الوطنية للانتخابات، تحضّ على المشاركة باعتبارها واجبًا وطنيًا.

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