الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بسام راضي يفتتح عمل لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بالسفارة المصرية في روما ويدلي بصوته (صور)

السفير بسام راضي.فيتو
السفير بسام راضي.فيتو
ads

 افتتح السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، عمل لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بالسفارة بروما وأدلى بصوته.

 

 واستعدت أكثر من 100 سفارة وقنصلية مصرية على مستوى العالم لاستقبال المصريين في الخارج، الجمعة، لبدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، التي تستمر حتى السبت 2 أغسطس، على أن تبدأ الانتخابات في الداخل 4 و5 من الشهر نفسه، وسط ترقب لنسب المشاركة.

ودعا عدد من السفارات والقنصليات، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى التصويت، وشاركت مقاطع توعوية للهيئة الوطنية للانتخابات، تحضّ على المشاركة باعتبارها واجبًا وطنيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفير بسام راضى مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، توافد أبناء الجالية على مركز الاقتراع في بلجيكا

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، توافد على مركز الاقتراع بالبحرين

الأكثر قراءة

أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان ضحية حادث حفل محمد رمضان (صور)

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون وستارمر وقادة جيش إيطاليا وباكستان

مفاجأة بشأن ضحية حفل محمد رمضان

الموسيقى بدلًا من الحداد، محمد رمضان يثير الجدل بتصرفه بعد وفاة ضحية حفله

لتر الذرة يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

رابط نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

136 لجنة حول العالم لتصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها يوم الجمعة، ما عظمة ذكر رسول الله، وأفضل أوقات الصلاة عليه؟

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

تفسير حلم التصوير في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads