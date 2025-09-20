10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونرصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية:

- العلاقات المتميزة بين مصر وسنغافورة تعود إلى عام 1965، وأنها حافلة بمواقف التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

- حرص القيادة السياسية المصرية على تطوير العلاقات مع سنغافورة في كافة المجالات والاستفادة من التجارب السنغافورية الناجحة في شتى مجالات التنمية.

- أكد الرئيس السنغافورى ثارمان شانموجاراتنام حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر بوصفها أكبر دولة فى منطقة الشرق الأوسط لتشمل المزيد من المجالات التنموية ولتتواكب مع مستوى العلاقات السياسية التى تجمع البلدين منذ ما يقرب من ستة عقود.

- زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة عام 2015 كانت بداية لصفحة جديدة من تطوير العلاقات بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية.

- حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر قد تخطى مليار دولار.

- هناك جهودا حثيثة من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الفني بين البلدين في مجالات عديدة، من بينها النقل البحري والجوي وتحلية المياه وبناء القدرات والتعليم وغيرها.

- عمق العلاقات بين مصر وسنغافورة، وما تشهده من تطور ملحوظ لا سيما في ضوء الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين.

- الزيارة الحالية لرئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر والتي تتزامن مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث أن مصر كانت أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع سنغافورة.

- أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري خاصة في ظل ما تشهده مصر من نمو في مختلف القطاعات التنموية حيث أن سنغافورة تعد خامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال السنغافوري في مناخ الاستثمار المصري.

- اهتمام الجانب المصري بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي يتيحها السوق المصري.

