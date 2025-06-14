فريال صالح، ملكة التوك شو التي أكملت تعليمها بقيود صعيدية وهذه قصة خطفها لزوج تحية كاريوكا

فريال صالح ، من الرعيل الأول لمذيعات التليفزيون، إعلامية مخضرمة تربعت على عرش الإعلام سنوات طويلة، لقبت بعميدة التوك شو، كانت تتمنى أن تكون صحفية لكنها أصبحت مذيعة، عرفت بالجدية والمصداقية فى الأداء والقدرة على معالجة القضايا رحلت فى مثل هذا اليوم 14 يونيو 2012.



وصلت فريال صالح إلى قمة تألقها وشهرتها فى الثمانينيات والتسعينيات بدأتها ببرنامج “بحب لوسى” عام 1965، سهرات رمضان، نجوم بلا أضواء، حق الجماهير، على فين مع نجوى إبراهيم وكان يصور خارج الاستديو وفى الشارع ومن خلاله اكتشفت الفنانة صابرين فى أولى خطواتها، برنامج اخترنا لك بالاشتراك مع أحلام شلبى، اثنين على الهواء مشاركة مع طارق حبيب، صفحات من حياتى، ساعة حظ، انت وحظك، شخصيات ضاحكة.

برامج وحوارات جريئة



عرفت فريال صالح بحواراتها الجريئة التى كانت تتم بحضور الجمهور مع عمار الشريعى، حسين فهمى، عمر دياب، يوسف إدريس، محمد منير، نور الشريف ونجيب محفوظ عقب فوزه بجائزة نوبل فى الأدب.

فريال صالح



ولدت فريال مصطفى محمد صالح الشهيرة بـ فريال صالح عام 1941 من اسرة صعيدية بقنا، تخرجت من كلية الآداب قسم فلسفة عام 1962، عملت فى البداية أمينة مكتبة وسرعان ما انتقلت إلى التلفزيون من المذيعات الاول.

مشاكل فى طريق الجامعة

عن نشأتها وبداياتها تقول فريال صالح: “لما أخذت الثانوية العامة عام 1959 وكنت جايبة مجموع يدخلنى اى كلية اى 70 %، قلت إن شاء الله الطب لكن واجهتنى مشكلة ازاى ادخل الجامعة، بس هذه المرة مكانش عشان مشكلة مكتب التنسيق،لكن كانت المشكلة من مكتب تنسيق العائلة الكريمة اللى اتشالت واتهبدت وانقلبت الدنيا: ازاى فريال تروح الجامعة، مين هى من دون أخواتها البنات اللى قبلها فكرت فى كدة، وكان السبب انى عشت عمرى كله فى قنا، ولما مات أبويا كان عمرى 12 سنة بحكم أن المرحوم والدى كان من أعيان قنا ـ كنت الرابعة فى ترتيب إخوتى التسعة، عيلة محافظة جدا، فيه أختين أكبر منى مفيش واحدة فيهم دخلت الجامعة ثانوية فنية وبس ويقعدوا فى البيت لغاية ماييجى ابن الحلال، لكن جيت أنا عصلجت ولازم ادخل الجامعة يهديكى يرضيكى أبدا، مفيش بنات فى قنا بيروحوا الجامعة”.

العائلة توافق على الجامعة



وأضافت فريال صالح: تحت إصراري وافقت العيلة على دخولى الجامعة لكن بمليون شرط: مفيش سقوط، مفيش إعادة، مفيش نشاط اجتماعى وألعاب رياضية بالرغم انى كنت بالعب باسكت وفولى فى فرق مدرسة قنا الثانوية للبنات، وقلت حاضر كنت حاموت واطلع صحفية وقسم صحافة غير موجود إلا فى جامعة القاهرة،لكن قالو لى جامعة القاهرة لأ لكن ممكن جامعة الاسكندرية لان اخواتى الاثنين متجوزين هناك وممكن اقعد عند واحدة فيهم، قلت حاضر.

دراسة الحقوق



ودخلت آداب الإسكندرية قسم فلسفة واجتماع واتعلق جدول محاضراتى على باب حجرة نومى فى بيت أختى فيه المحاضرات من كام لكام، وكان معى فى نفس الجامعة اخويا محمد وابن عمتى سمير، يعنى معايا اثنين شاويشية فى الجامعة مقاولة ذهاب وعودة،، وفى آخر السنة يروحوا هما يشوفوا النتيجة وكان النجاح خبرا محزنا لهما.



تقول فريال صالح: تمر السنين سنة ورا سنة واخلص الكلية بدون رسوب وارجع فى النهاية الى قنا اقعد فى البيت واضع الليسانس بتاعى تحت مخدتى وانام عليه، كان غير مسموح الكلام عن شغل او وظيفة، لكن جه الفارس اللى انقذ الموقف ضابط بوليس من مصر اصلا وكان بيشتغل وقتها فى قنا، شاب متفتح وفاهم الدنيا، شجعنى وساعدنى على الشغل، واعلن عن امتحان مذيعات فقدمت ونجحت واتعينت مذيعة فى التليفزيون، وتفاجأ العيلة بان بنتها بقت مذيعة فى مجال إعلامى على الملأ، وده عند العيلة زى التمثيل فى السينما خاصة وأن الصحف تنشر صورى وأحاديث كل يوم، لكن تستسلم العيلة ويكون استسلامها فاتحة خير لبنات العيلة من بعدى فيدخلوا كلهم الجامعة واللى تتخرج تشتغل وتبقى مشكلة العيلة ازاى يساعدوا بناتهم على دخول الجامعة.

زواج من فايز حلاوة

عملت فريال صالح مديرة لإدارة مذيعات الربط بالتليفزيون، وآخر مناصبها مدير عام البرامج الثقافية بالتليفزيون، تزوجت من الكاتب والمخرج المسرحى فايز حلاوة زوج الراقصة الراحلة تحية كاريوكا مما أثار الأقلام والجماهير ضدها.

وذكرت الصحف وقتها أن فريال صالح أنها كانت سببا في طلاق الفنانة تحية كاريوكا وزوجها الفنان فايز حلاوة.



وعن علاقة فايزة حلاوة بتحية كاريوكا روى الماكيير محمد عشوب، قصة تدخل الشيخ الشعراوى لحل مشكلة كاريوكا مع فايز حلاوة ودعاهما فى فندق فلسطين، وطلب من حلاوة أن يدفع لها نصف مليون جنيه نفقة متعة، فنظر حلاوة لتحية وقال لها: “يعنى سنة المتعة تقف بكام؟”، فغضبت تحية وشعرت بالإهانة وقذفته فى وجهه بالطبق.

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