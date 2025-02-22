عابدة وناسكة ومحبة للخير وصاحبة قلب طيب.. الوجه الآخر للراقصة تحية كاريوكا في ذكرى ميلادها الـ106

تحية كاريوكا، راقصة بارعة وممثلة جميلة وقد تختلف الآراء حولها فى كونها راقصة لكن الذى لا يختلف حوله اثنان هو أن الذين يعرفون تحية كاريوكا حق المعرفة يعلمون أنها صاحبة قلب طيب نبيل ملئ بحب الخير والعطف على المحتاجين، فكم ساهمت تحية كاريوكا فى أعمال خيرية، فلم تخلف وراءها الأطيان أو العمارات وفى رمضان تنشر الصحف عن صيامها وصلاتها وزياراتها المتكررة لبيوت فقيرة محتاجة فعاشت حياتها الطويلة بفلسفة "محدش ضامن الدنيا انهاردة دنيا وبكرة آخرة ".

وفى سؤال طرحته مجلة البوليس عام 1957 أوائل شهر رمضان عن الراقصة تحية كاريوكا قالت: تحية كاريوكا تتعبد فى النهار وتصوم وتصلى، وفى الليل تقدم رقصاتها العارية على المسرح وفى النوادى الليلية للسكرة وأصحاب المزاج ؟ وهل يجوز صيامها أم لا يجوز ؟

تحية كاريوكا فى قمة مجدها

المجلة في الوقت نفسه أكدت أن تحية كاريوكا ممثلة قديرة وراقصة كبيرة وصاحبة قلب طيب وملئ بحب الخير والعطف على المحتاجين ولا تتأخر عن مساعدة أحد، وتقدم خدماتها إلى جمعيات الخير والبر، ويتجلى عطاؤها في رمضان فتزيد حسناتها، فهى تصوم نهار رمضان وتصلى وتزور الأسر الفقيرة وتقدم يد المساعدة إلى كل محتاج لدرجة أنها تقدم مساعدات شهرية لأسر فقيرة تعرف مدى معاناتها مع الفقر، إضافة إلى أنها ساهمت فى " قطار " الرحمة " مع بعض زملائها الفنانين لجمع تبرعات معونة الشتاء للفقراء وكان ذلك فى رمضان، كما أنها شاركت فى جولات بالمحافظات لجمع التبرعات لدعم المجهود الحربى ويشهد زملاؤها على ذلك.

الشعراوى أهداها مصحفا

ولا ينسى التاريخ لـ تحية كاريوكا إخفاءها لأنور السادات فى بيتها بعد اتهامه بالمشاركة فى مقتل وزير المالية السابق ــ فى العهد الملكى ــ أمين عثمان، أيضا سخرت نفسها لنقل الأسلحة للفدايين عام 1948 في منطقة القناة، وكانت عضوة في تنظيم شيوعى " حدتو" وسجنت عدة مرات وساهمت في حملات لتسليح الجيش ووصفها عبد الناصر أنها ست بمائة رجل، وحجت إلى بيت الله الحرام 7 مرات مع عمرات كثيرة حتى أن الشيخ الشعراوى بعد اعتزالها أهداها مصحفا ذي حروف كبيرة ليسهل عليها القراءة فيه وقال لها إن لها قصرا فى الجنة.

تحية كاريوكا فى فيلم شباب امرأة

إلا أن الراقصة تحية كاريوكا وفى نفس الوقت كانت لديها التزامات تجاه عملها، ومهنتها الأساسية التى ترتزق منها، حيث اضطرت تحية كاريوكا من أجل عملها الفني وارتباطاتها لارتداء بدلة الرقص والكشف عن ساقيها وذراعيها والتلوى بحركات راقصة أمام جمهورها الذى اعتاد الفرجة عليها والاستمتاع برقصاتها خاصة وأن الملاهى الليلية كانت لها برامج خاصة للترفيه والسهر في رمضان كباقى شهور العام، فهى فى النهار عابدة ناسكة وفى الليل بعد الإفطار فنانة وراقصة، خاصة أن بعض الفنانات والراقصات أيضا يحرصن على الصيام والعبادة فى رمضان فيهجرن أعمالهن ويلتزمن بيوتهن طوال شهر رمضان لتأدية فريضة الصوم أحد فرائض الاسلام الخمس.

الرقص فى رمضان حلال أم حرام

طرحت المجلة سؤالها: هل جمع تحية كاريوكا بين العمل بالرقص وفرائض الصوم حرام ام حلال ، خاصة وأن هناك بعض مشاهد التصوير تتعارض مع متطلبات الصيام، مطالبة برأى القارئ نفسه، وبناء على هذا السؤال أثير الجدل فى الأوساط الفنية.



واحدة من المانشيتات التي أثارت الجدل في تلك الفترة، "إفطار بأمر المخرج"، إذ نشرت مجلة الكواكب عام 1957 مواقف في شهر رمضان اضطر فيها الفنانون الى إفطار يوم رمضان بسبب تصوير بعض المشاهد منها مشهد القبلة او تدخين سيجارة أو شرب كأس بأوامر من مخرج العمل وفى نفس الوقت كان عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا حرصوا على الصيام حرصًا شديدًا، حتى أن كاريوكا كانت تتلاشى خلال هذا الشهر كل ما يضطرها الى الإفطار في نهار رمضان.

مفطرة بأمر المخرج

وحدث أنها كانت تحية كاريوكا تشارك فى فيلم " السيد البدوى"عام 1953 اخراج بهاء الدين شرف وامام سراج منير وعباس فارس، وبدأ العمل فى الفيلم قبل شهر رمضان ولكن بسبب اعتراض الرقابة على بعض المشاهد تعطل الفيلم لفترة وعاد العمل في تصوير الفيلم من جديد قبل حلول شهر رمضان بأسبوع واستمر التصوير خلال رمضان، وأراد المخرج الانتهاء من تصويره قبل العيد.

الراقصة تحية كاريوكا



وكان أحد المشاهد يتطلب أن تركب كاريوكا حصانا ًفى مشهد وتدخن سيجارة في مشهد أخر، ولكنها لم تقو على ذلك أثناء الصيام، وطلب منها المخرج أن تفطر لاستكمال المشاهد حتى لا يتعطل العمل، وإلا سيحملها مسئولية عدم عرض الفيلم في العيد، وبعد الخلاف بين المخرج وكاريوكا، ذهبت الفنانة الكبيرة إلى أحد المشايخ وسألته فأفتاها بجواز أن تفطر لمدة يوم واحد على أن تطعم 60 مسكينًا طوال الشهر، وعملت كاريوكا بهذه الفتوى وتم تصوير المشهد.

ابنة الإسماعيلية التى أصبحت ملكة الرقص

تحية كاريوكا ولدت فى مثل هذا اليوم 22 فبراير 1919 بقرية المنزلة بالدقهلية لكنها عاشت طفولتها بالاسماعيلية، أمية لم تلتحق بالتعليم فلا تقرأ ولا تكتب ــ تعلمت القراءة والكتابة بعد ان اصبحت راقصة ـ،وبعد رحيل والدها ومن قسوة اشقائها هربت الى القاهرة لتبدأ مشوارها مع الرقص وحياة الصالات من أجل لقمة العيش كما كانت تقول فى حواراتها، حتى لقبت بملكة الرقص الشرقى..



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