الخميس 06 مارس 2025
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عقارات

تخصيص مبانٍ خدمية بنظام حق الانتفاع بالعبور الجديدة

مزاد علني،فيتو
مزاد علني،فيتو

عقد جهاز مدينة العبور الجديدة جلسة مزاد علني لطرح مبنى حضانة ومبنى مركز طبي بحق انتفاع 10 سنوات وذلك فى إطار لتعزيز الدور التنموي لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، حيث تقوم أجهزة المدن الجديدة بدور محوري في تحقيق هذا الهدف من خلال تنظيم المزادات لضمان توفير بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان في كافة الخدمات. 
عقدت جلسة المزاد لطرح مبنى حضانة ومبنى مركز طبي بنظام الانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات. 
وفي بداية الجلسة الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس الجهاز بالحضور مؤكدًا أهمية دور الاستثمار كأحد المحركات الأساسية لتنمية المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار لا يعزز فقط من فرص العمل بل يُسهم في رفع مستوى الدخل للأفراد وتوفير بيئات حضارية تلبي احتياجات المواطنين وخاصة الاستثمارات التعليمية والطبية التي تعمل على تقديم خدماتها للسادة المواطنين. 

وقال رئيس الجهاز  شهدت الجلسة طرح مبنى حضانة بمساحة 1912 مترا مربعا مقاما على قطعة الأرض رقم (7) بالإضافة إلى مبنى مركز طبي بمساحة 1884.6 متر مربع مقام على قطعة الأرض وذلك في منطقة خدمات سكن مصر – الحي 39 بمنطقة 2600 فدان سابقًا ويأتي هذا الطرح في إطار خطة جهاز العبور الجديدة لتعزيز الخدمات العامة بالمدينة وتوفير المنشآت التي تلبي احتياجات السكان حيث تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى دعم التنمية العمرانية وتقديم الخدمات المتكاملة في المدن الجديدة.
جدير بالذكر أن عملية الانتفاع بالمباني ستتم لمدة 10 سنوات  وفقًا لأحكام المزاد مع الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والمالية المحددة من قبل الجهاز.
وأضاف اختُتمت الجلسة بإعلان نتيجة المزاد حيث تم رسو المزاد لمبنى حضانة بمساحة 1912 متر مربع مقام على قطعة الأرض رقم (7)  منطقة خدمات سكن مصر – الحي 39 بمنطقة 2600 فدان سابقًا بقيمة بلغت نحو (1.605 مليون) ( مليون وستمائة وخمسة آلاف جنيه) عن حق انتفاع سنوي لمدة 10 سنوات  وهو ما يعكس حجم الإقبال والاهتمام من المستثمرين المحليين ويُعد هذا المزاد خطوة إضافية ضمن سلسلة من المزادات المرتقبة التي ستُعلن عنها الجهة المختصة في الصحف الرسمية مما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتوفير خدمات متنوعة لسكان مدينة العبور الجديدة دعمًا لرؤية المدينة التنموية المتكاملة.

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