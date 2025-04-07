الإثنين 07 أبريل 2025
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عقارات

كيف تتقدم بطلب إلغاء تخصيص أرض الكترونيًّا؟

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

اتجهت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للتحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة وإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمواطني المدن الجديدة، لتلبية احتياجاتهم وتنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيا.

وأطلقت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمة مواطني المدن الجديدة.

ونستعرض خطوات طلب إلغاء تخصيص  قطعة أرض:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا.

المستندات المطلوبة
1 - نسخة الرسومات المعتمدة إن وجدت.

2 - أصل إيصالات السداد.

3 - أصل محضر الاستلام أو مذكرة فقد القرار من القسم.

وبدأ العمل  للبوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، والتي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني. 


وعلى مستوى خطوات طلب تمليك سكن كالتالي:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا .

المستندات المطلوبة:

1 - صورة من تحقيق الشخصية. 

2 - أصل محضر الاستلام + 2 صورة. 
 
الرسوم:
1 - رسم متابعة بالموبايل. 
2 - رسم إيصال. 
3 - رسم 5% على الإجمالي. 
6 - رسم 5% على الإجمالي.


وعلى من يرغب فى الحصول على خدمات البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التي تخصه، وذلك لتقديم طلب مجاني لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، وتقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.

 

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.

ونوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وفي هذا الإطار قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندسة إيمان نبيل رئيس الادارة المركزية للتنمية ومسؤولو جهاز المدينة بجولة تفقدية داخل مقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وادارات التراخيص والعقارية بالجهاز.

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