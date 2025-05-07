وزير السياحة والآثار: إطلاق بنك الفرص الاستثمارية للترويج للفرص المتاحة بمصر

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الحكومة تستهدف زيادة الطاقة الفندقية في مصر، حيث تم إطلاق العديد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم وحدات شقق الإجازات بما يضمن جودة الخدمة وسلامة السائح واستيعاب الطاقة والطلب المتزايد.



أهداف بنك الفرص الاستثمارية بقطاع السياحة

وأضاف وزير السياحة والآثار أنه سيتم إطلاق بنك الفرص الاستثمارية، الذي سيضم خريطة موحدة وشاملة لأهم الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والترويج لها داخليًا وخارجيًا.

معايير تطبيق شروط الاقتصاد الأخضر والبيئة علي الفنادق

وأشار إلى أن 41% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق معايير الاقتصاد الأخضر والبيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب حركة السياحة المستهدفة، مشيرا إلى إن مصر تعمل على إنشاء منصة إلكترونية تحت اسم أكاديمية السياحة والسفر لتدريب العاملين في قطاع السياحة، مؤكدا أن مصر استخدمت الذكاء الاصطناعي في الترويج للمقاصد السياحية المصرية.

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