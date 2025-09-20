السبت 20 سبتمبر 2025
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بأسيوط

يترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، صباح غد  الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، بقاعة الثمانية بالمبنى الإداري لجامعة أسيوط. 

 

جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد 

وأشارت النقابة إلى أنه لا يتم السماح بالدخول لجلسة حلف اليمين القانونية، إلا للمدرج أسماؤهم في الكشوف الرسمية فقط، وسيتم التحقق من خلال البطاقة الشخصية وإيصال السداد عند الدخول.

 

الالتزام بالزي الرسمي 

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي: بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، ولا يسمح لأي محام بالدخول إلى قاعة الحلف بعد الساعة التاسعة صباحًا.

