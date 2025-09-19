تامر عاشور يحيي أول حفل غنائي له في العراق أكتوبر المقبل

يستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي مميز يوم 23 أكتوبر المقبل، وسط ترقب كبير من جمهوره في العراق، وذلك في إطار جولته الفنية التي تستهدف عددًا من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

حفل تامر عاشور الأول في العراق

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال حفله الأول بالعراق عددا كبيرا من أغانيه الكلاسيكية بالإضافة إلي غنائه أحدث ألبوماته ياه.

تامر عاشور يتصدر ترند "يوتيوب"

وتصدّر المطرب تامر عاشور قائمة التريند على موقع "يوتيوب" بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة "مكرهتوش"، إحدى أغاني ألبومه الأخير "ياه"، حيث تجاوزت مشاهدات الأغنية حاجز 38 مليون مشاهدة، خلال أسابيع قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية للفنان على موقع يوتيوب.

حققت الأغنية انتشارًا واسعًا منذ طرحها، لتتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في فئة المحتوى الموسيقي داخل مصر، كما نالت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بكلماتها المؤثرة وأدائها الغنائي المميز من عاشور.

أغنية "مكرهتوش" من كلمات الشاعر “عليم”، وألحان “مصطفى العسال”، وتوزيع “أحمد حسام وإلهامي دهيمة”، فيما تولى “أمير محروس” مهمة الميكس والماستر.

الأغنية تُعد واحدة من أبرز أغاني ألبوم "ياه"، الذي يضم 12 أغنية تعاون فيها عاشور مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين البارزين في الساحة الغنائية المصرية والعربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.