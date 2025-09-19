إصابة لاعب الكيك بوكسينج خلال مشاركته ببطولة منطقة الإسكندرية ببرج العرب

أصيب اللاعب محمد أحمد زكي 17 عاما، خلال مشاركته في بطولة الكيك بوكسينج باستاد برج العرب غرب الإسكندرية، وفقد علي إثرها الوعي وجري نقله للمستشفي.

فقدان للوعي وكسور وسحاجات

واستقبل مستشفي العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، اللاعب محمد أحمد، عقب إصابته خلال مشاركته في بطولة الكيك بوكسينج باستخدام برج العرب.

مستشفي العجمي يقدم الرعاية الصحية

وفور دخوله لمستشفي العجمي تم تقديم الرعاية الصحية له، حيث كان اللاعب يعاني من فقدان للوعي.

ووقع أطباء الطوارئ بالمستشفى الكشف عليه، وتبين إصابته بكسوروسحجات متفرقة بالجسم، تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة ووضعه تحت الملاحظة في المستشفى لحين تحسن حالته.

بطولة الكيك بوكسينج



وتقام بطولة الكيك بوكسنج التى تنظمها منطقه الإسكندرية اليوم الجمعة الموافق ١٩سبتمبر ٢٠٢٥ على صالة الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب بطولة الإسكندرية، وذلك تحت إشراف وإدارة لجنة من مديرية الشباب والرياضه (اللجنة التنفيذية لصالة الألعاب الرياضية) بإشراف الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية .



وتعد صالة الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب إضافة جديدة ومتميزة للمنشآت الرياضية وإحدى أكبر المنشآت الرياضية فى مصر.



