ترامب يعتزم بيع 30 مروحية أباتشي و3250 مركبة هجومية للاحتلال الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونجرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار.

بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز إيه.إتش-64.

وأضافت أن الصفقة تشمل أيضا قيمة 1.9 مليار دولار لبيع 3250 مركبة هجومية للمشاة خاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 65174 شهيدا منذ أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 65,174 شهيدا و166,071 مصابا منذ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 33 شهيدا و146 مصابا خلال 24 ساعة".

