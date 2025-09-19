الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجارديان: 15 فلسطينيا من كل 16 قتلهم جيش الاحتلال كانوا مدنيين

أفادت صحيفة “الجارديان” نقلا عن بيانات لمنظمة أكليد لتتبع العنف، بأن 15 من كل 16 فلسطينيا قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي كانوا مدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 65,174 شهيدا و166,071 مصابا منذ أكتوبر 2023.

الوضع في غزة غير إنساني

 وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

 وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.   

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”. 

