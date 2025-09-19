خارجية بريطانيا وبولندا يدينان انتهاك الطائرات الحربية الروسية لأجواء إستونيا

قال رادوسلاف سيكورسكي وزير خارجية بولندا، إن روسيا تثير الاستفزاز وتظهر عدم اهتمامها بالسلام، وندين بشدة انتهاك الطائرات الحربية الروسية لأجواء إستونيا.

بينما قالت إيفيت كوبر وزيرة خارجية بريطانيا: نقف إلى جانب حلفائنا الإستونيين في أعقاب توغل روسي متهور في المجال الجوي للنيتو.

وتابعت: علينا زيادة الضغط على بوتين بما في ذلك الدفع بعقوبات اقتصادية جديدة



وكانت أعلنت الخارجية الإستونية ، استدعاء القائم بالأعمال الروسي احتجاجا على خرق مسيرات روسية أجواء البلاد.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساهكنا، قوله "انتهكت روسيا المجال الجوي الإستوني أربع مرات هذا العام، وهو أمر غير مقبول في ذاته، لكن اختراق اليوم، الذي نفذته ثلاث طائرات مقاتلة جريء بنحو غير مسبوق".

ونددت إستونيا، الدولة العضو في في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، بانتهاك "جريء بنحو غير مسبوق" لمجالها الجوي، نفذته 3 مقاتلات روسية.

وقالت الوزارة في بيان "حصل الانتهاك فوق خليج فنلندا، حيث دخلت ثلاث طائرات مقاتلة من روسيا الاتحادية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة".

وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة،: “نقف إلى جانب إستونيا في مواجهة أحدث انتهاك روسي لأجوائها”.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريحات صحفية:" سنرد على كل استفزاز روسي بحزم بينما نستمر في تعزيز جناحنا الشرقي".

وقبل وقت سابق نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بانتهاك مسيرات روسية المجال الجوي البولندي أثناء هجوم على أوكرانيا، معتبرة أن موسكو ارتكبت انتهاكا "متهورا وغير مسبوق".

وقالت فون دير لايين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي قبل وقت سابق رأينا انتهاكا متهورا وغير مسبوق للمجال الجوي لبولندا وأوروبا عبر أكثر من 10 مسيّرات شاهد روسية"، مؤكدة أن "أوروبا تتضامن بشكل كامل مع بولندا".

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية الدفاع عن "كل شبر" من أراضي القارة، داعية الى تعزيز الاستثمارات في القدرات الاستراتيجية لتعزيز "الجانب الشرقي" في مواجهة التهديد الروسي. وقالت فون دير لايين إن "الجانب الشرقي لأوروبا يبقي كل أوروبا آمنة من بحر البلطيق الى البحر الأسود، لذلك علينا الاستثمار في دعمه"، مشددة على أن "أوروبا ستدافع عن كل شبر من أراضيها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.