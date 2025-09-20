السبت 20 سبتمبر 2025
وسط تعليمات مشددة، انطلاق الدراسة بالمعاهد الأزهرية، اليوم

ينطلق اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2025/2026 بـالمعاهد الأزهرية -في المعاهد ذات الفترتين- وسط استعدادات مكثفة من جانب المعاهد لاستقبال الطلاب وتنظيم العملية التعليمية؛ حفاظًا على مصلحة الطلاب، وإتاحة أجواء تساعدهم على الاجتهاد والتحصيل الدراسي.

وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية ما يلي:

السبت 20 سبتمبر: انطلاق الدراسة.

30 ديسمبر: بدء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي الفصل الدراسي الأول.

12 يناير: امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الفصل الدراسي الأول.

24 يناير: بدء إجازة نصف العام.

21 أبريل: بدء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي الفصل الدراسي الثاني.

16 مايو: امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

6 يونيو: امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.


الأزهر يوجه رسالة لطلابه قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

 وفي سياق متصل وجَّه الأزهر الشريف رسالة لأبنائه وبناته من طلاب المعاهد الأزهرية، وذلك قُبيل انطلاق العام الدراسي الجديد غدًا السبت، أكد فيها على أن حب الوطن عهد وواجب، وأن العلم هو السلاح الحقيقي لبناء الأوطان ونهضتها.

وقال الأزهر في رسالته: "مع إطلالة عام دراسي جديد، نُجدِّد معًا العهد والعزم على أن نكون أبناء أوفياء لوطننا الغالي مصر، نحبها حبًّا صادقًا، ونعمل لرفعتها ونُسهم في بنائها، فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها، بل هو عزّنا ومجدنا وأمانة في أعناقنا".

 

الأزهر الشريف: من تمام حب الوطن أن يجتهد الطلاب في طلب العلم

وأكد الأزهر الشريف أن من تمام حب الوطن أن يجتهد الطلاب في طلب العلم ويُخلصوا في دراستهم، مشددًا على أن الأزهر ينتظر من طلابه أن يكونوا خير سفراء له، يجمعون بين التفوق العلمي والقيم الأخلاقية، ويضربون أروع الأمثلة في الانضباط والجد والاجتهاد من أجل رفعة الوطن.

واختتم الأزهر رسالته بالتأكيد على أن مصر لا تنهض إلا بسواعد أبنائها، وأن طلاب الأزهر هم أمل المستقبل وحملة رسالته في نشر العلم والوسطية والاعتدال.

