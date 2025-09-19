الجمعة 19 سبتمبر 2025
عرض " الوحش " بـ مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

الاسكندريه
الاسكندريه

شهد المسرح الكبير في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في السادسة من مساء اليوم، العرض المسرحي " الوحش " من مصر، والمشارك في الدورة ال 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج )، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي.

تدور أحداث العرض حول الرواية المأخوذة من رواية حول دكتور فرنكنشتاين في حربه ضد الموت، لأنه متهم في عدة قضايا ومنها ما سبب عودة مخلوق للحياة مرة أخرى من الموت، ونراقب رحلة المخلوق في التعرف على نفسه وعلى الحياة نفسها التي نعيشها فاتحًا ذراعيه للعالم لكن الأمر كله يتغير حين يقابل ذلك المخلوق بالرفض.

 

يضم فريق عمل العرض ديكور: ياسمين هاني، موسيقي: الطيب سلامة، ماكياج: نادين اشرف، ملابس اميرة صادق، اضاءة:  احمد طارق، والممثلين احمد رشاد، مصطفي منير، ليديا فاروق، روان سيد، هبة الكومي، عبد الفتاح الديجرتي، محمد حسن، سعيد سلمان، درامتورجيا واخراج محمد عادل النجار.

 

 

 

مجلس حكماء المسلمين يدشن النسخة الكازاخية من "مقوِّمات الإسلام" للإمام الطيب (ًصور)

 

وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن المهرجان يشهد تطورا كبيرا عام بعد عام، منذ نشأته عام 2008 واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتي الدورة الحالية، ليسطر المهرجان تاريخًا ونجاحًا غير مسبوق ويصبح أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي، حيث يشارك في المهرجان هذا العام 17 عرضا مسرحيا، بواقع 4 عروض مصرية، و13 عرضا من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وهم المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهدة، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

 

 وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

