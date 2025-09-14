الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

الاسترلينى
الاسترلينى

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، في حركة تعاملات اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، في  البنك المركزي المصري، وفقا لآخر التحديثات. 

وترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الإسترليني في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم.

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
سعر الجنيه الإسترليني، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 65.26 جنيها. 

سعر البيع 65.46 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الشراء 65.12 جنيها. 

سعر البيع 65.52 جنيها. 

سعر الجنيه الاسترليني في بنك كريدى أجريكول

سعر الشراء 65.12 جنيها. 

سعر البيع 65.52 جنيها. 

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطنى الأهلي 

سعر الشراء 65.12 جنيها. 

سعر البيع 65.52 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 65.12 جنيها. 

سعر البيع 65.52 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 65.12 جنيها. 

سعر البيع 65.52 جنيها. 

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني ؟ 

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling، ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم، أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

الجنيه الإسترليني - فيتو 
سعر الجنيه الإسترليني، فيتو 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

 ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني، فيتو

الجنيه الإسترليني

 لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال إن تسمية استرليني بالإنجليزية Sterling تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرليني Sterlings.

وكانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings".

تقول مصادر أخرى منها قاموس أكسفورد: إن ستيرلينغ كانت بنسًا فضيًا استخدمت في بريطانيا في عهد النورمان حوالي عام 1300.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسترليني في بنك كريدي إجريكول الإسترليني في البنك الأهلي المصري الإسترليني الإسترليني في بنك مصر الإسترليني في البنك المركزي المصري الأهلي المصري المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجارى الدولى سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي سعر الجنيه الاسترلينى سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطنى الاهلى سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

مواد متعلقة

أسعار الفضة، جرام عيار 925 يسجل 60 جنيها بالصاغة

في مفترق طرق بين الحذر والترقب.. مؤشر "EGX30" يرتفع إلى مستوى 35,111 نقطة.. ورأس المال السوقي يربح 21 مليار جنيه.. خبراء: الطروحات الحكومية رافد للقوة الشرائية

شعبة الذهب تكشف مصير الأسعار مع تطورات الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في منتصف حركة تعاملات اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام حركة تعاملات اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد في الصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية حركة تعاملات اليوم (آخر تحديث)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم السبت

الأكثر قراءة

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد تعادل الأهلي مع إنبي (فيديو)

مصدر يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه لجمهور الأهلي بالسكوت بعد هدفه أمام إنبي

بعد الفوز على أوكلاند سيتي، موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

شوبير يطالب بالاستعانة بالناشئين بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

حبس متهم وزوجته 4 أيام بتهمة غسل أموال المخدرات بـ 70 مليون جنيه

وزير الزراعة يكشف حقيقة وصول سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة لـ 400 جنيه

أسامة الدليل يكشف سبب فشل الناتو العربي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات والشفاء من الأمراض

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads