مفاجأة سارة لجمهور تامر حسني (خاص)

طمأن الشاعر الغنائي رمضان محمد، جمهور الفنان تامر حسني، على حالته الصحية بعد إصابته بكسر في القدم، قائلا: “الأمر تطلب إجراء علاج طبيعي بالمستشفى لعدة أيام”.

وأكد رمضان محمد في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن تامر حسني تعافى بالوقت الحالي بعد إصابة قدمه، حيث تطلب الأمر علاجه بأحد المستشفيات، موضحا اقتراب اكتمال شفائه.

تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

وكان الشاعر رمضان محمد كشف تفاصيل جديدة عن إصابة تامر حسني بكسر في القدم.

وقال رمضان محمد في تصريح خاص لـ “فيتو”: “كنت بكلمه وقالي إنه عنده كسر في قدمه بقاله أسبوعين واللي عرفته أنه بياخد جلسات طبيعي وبيروح المستشفى”.

وأضاف: بيروح المستشفى كل يوم بيعمل جلسة ويروح لحد ما يرجع طبيعي تاني لأنه لسه في زكة في قدمه.

نقلة نوعية في طريقة غناء تامر حسني

وكان الفنان تامر حسني استجاب لمقترح معجبة مؤخرا، وقرر بناء على مقترحها إحداث نقلة نوعية في طريقة الغناء في حفلاته.

وقال نجم الجيل على صفحته بـ"فيس بوك": شُفت تعليق من بنت اسمها هالة الشناوي بتقترح إني أعمل حفلة يكون الحضور فيها جلوس زي الأوبرا وأغني أغانيَّ الرايقة أنا فعلًا فكرت يا هالة في كده وكمان إني أوزعها كلها مع أوركسترا كبيرة لأني بجد ببقى كتير نفسي أغني من غير حركة وتنطيط ورايح جاي وهيبرة نفسي أقدملكم حفلة كاملة زي طريقتي لما غنيت نسيانك صعب أكيد".

وأضاف:" شجعتيني يا هالة والله إيه رأيكم يا شباب ولا كله عايز يتنطط وزحمة وكده قولولي رأيكم".

