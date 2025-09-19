الجمعة 19 سبتمبر 2025
حوادث

نفذ 4 عمليات.. سقوط لص الدراجات النارية بالتجمع الأول

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصيص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، ونفذ 4 عمليات بمنطقة التجمع الأول.


سرقة الدراجات النارية بالتجمع

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة القسم، لقيامه بارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".


وبمواجهته أقر بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

