الأنبا مقار يترأس اجتماع الكهنة لمناقشة ترتيبات الخدمة في إيبارشية الشرقية

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة القديس أبو مقار المُلحقة بكاتدرائية السيدة العذراء والشهيد مار مينا بفاقوس (مقر المطرانية)، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ ١٤ لنياحة مثلث الرحمات الأنبا أنجيلوس أسقف الإيبارشية السابق، وشاركه مجمع كهنة إيبارشية الشرقية.

وعقب القداس الإلهي، عقد مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اجتماعهم الدوري بالكنيسة ذاتها، حيث جرى مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

الأنبا مكسيموس يترأس مؤتمر خدام إيبارشية بنها

نظمت إيبارشية بنها وقويسنا للأقباط الأرثوذكس، مؤتمر الخدام السنوي الذي حمل شعار "الْبَسُوا سِلاَحَ اللهِ الْكَامِلَ" - "خادم متكامل"، على مدار يومين، في كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بمدينة بنها، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس مطران إيبارشية بنها.

بجانب صلوات العشية، تضمن المؤتمر محاضرات عن: "موثوقية العهد الجديد"، و"لماذا المسيحية؟"، و"الأسلحة الروحية للخدام"، و"سلاح الغفران للخادم"، و"السلاح النفسي للخادم"، وألقاها عدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

شارك في المؤتمر عدد كبير من خدام وخادمات وكهنة إيبارشية بنها للأقباط الأرثوذكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.