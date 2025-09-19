الجمعة 19 سبتمبر 2025
أميرة أديب تطلق أغنيتها "أحمد" من ألبومها الجديد

أميرة أديب. فيتو

 طرحت الفنانة الشابة أميرة أديب أغنيتها الثانية بعنوان "أحمد"، التي تأتي ضمن أغاني ألبومها الجديد مع Warner Music MENA، وذلك بعد نجاح أغنية الألبوم الأولى "تصبيرة".

 

أغنية أحمد لـ أميرة أديب 

 واستلهمت أمير أديب تلك الأغنية من موسيقى البوب والراب في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة والتي نشأت عليها، حيث تحمل أعمال أميرة الموسيقية والبصرية  طاقة نوستالجية مع لمسة عصرية.

 تقدم الأغنية قصة شخصية عميقة، فعندما كتبت أميرة أغنيتها الجديدة “أحمد”، كانت تمرّ بمرحلة صعبة بحسب تصريحات وشعرت فيها وكأن العالم يقف ضدها وكانت على وشك الاستسلام،لكن بدلًا من ذلك، سكبت مشاعرها في كتابة هذه الأغنية، التي لم تساهم فقط في ولادة ألبومها القصير المقبل، بل علمتها أيضًا أن الدعابة يمكن أن تكون وسيلة قوية للهروب والتعافي، باختيارها الضحك بدلًا من اليأس.

 

 كما وجدت أميرة من خلال هذه التجربة سلامًا مع مسيرتها الشخصية، لا سيما عبر اعتزازها بخلفيتها كعضو في عائلة عريقة في مجال الترفيه، ومن خلال إدراكها لجذورها ومساهمة عائلتها في دعم الصناعات الإبداعية في المنطقة منحها دافعًا أكبر لتوسيع إرثها الشخصي وصناعة مساحتها الخاصة في عالم الفن.

وقالت إن أغنية “أحمد” ليست مجرد عمل موسيقي، بل هي ترجمة لقبول الذات، والمرونة، والبحث عن الضوء في أحلك اللحظات. وتشكل خطوة جديدة في رحلة أميرة أديب كفنانة جريئة تمزج طاقة الألفينات مع رؤية جديدة تتناغم مع جيل اليوم.
https://youtu.be/VwA2iL3OEwg

