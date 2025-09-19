الجمعة 19 سبتمبر 2025
موقف ديميرال من كلاسيكو الهلال وأهلي جدة

ديميرال
ديميرال

بات المدافع التركي ميريح ديميرال لاعب أهلي جدة، جاهزا لخوض مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد الهلال.

ويلعب الهلال ضد أهلي جدة مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ديميرال بات جاهزا لخوض مواجهة الهلال المرتقبة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ديميرال شارك بفاعلية في مران الأهلي الأخير، وتعافى من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا.

ويسعى الأهلي للفوز على الهلال ورفع رصيده إلى 7 نقاط بعدما فاز على نيوم بالجولة الاولى وتعادل ضد الاتفاق بالجولة الثانية.

في المقابل فاز الهلال على الرياض بالجولة الأولى وتعادل ضد القادسية بالجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويتقاسم النصر والاتحاد والخليج صدارة الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين من المسابقة.

يذكر أن أهلي جدة سيواجه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن مسابقة كأس إنتركونتينينتال.

ميريح ديميرال كلاسيكو الكرة السعودية أهلي جدة

