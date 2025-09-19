الجمعة 19 سبتمبر 2025
رياضة

الأهلي يوفر وسائل نقل مجانية للأعضاء لحضور الجمعية العمومية

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

توفر إدارة النادى الأهلى أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، لحضور الجمعية العمومية اليوم ذهابًا وإيابًا، للتيسير على الأعضاء للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي.

 ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي حتى الساعة السابعة مساء.

ويعقد النادي الأهلي اليوم الجمعة العمومية لتصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي بعد تعديل قانون الرياضة، وذلك حرصا من القلعة الحمراء على أن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة.

الأهلي يضع خطة طبية متكاملة استعدادا للجمعية العمومية الجمعة

كانت إدارة النادي الأهلي أعلنت عن تجهيز خطة طبية شاملة لضمان سلامة أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في اجتماع الجمعية العمومية الخاص، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وتتضمن الخطة الطبية تجهيز عيادات طوارئ داخل مقار اللجان مزودة بكامل الإمكانات لمتابعة الحالة الصحية للأعضاء بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء اليوم.

ads