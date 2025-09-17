خلال زيارة لميناء الإسكندرية، إشادة كويتية بإنجازات النقل البحري المصري

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال النقل البحري والموانئ.

جاء ذلك في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.

وقد أعرب أعضاء الوفد الكويتي عن فخرهم واعتزازهم بما تشهده مصر من تطورات متسارعة في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع النقل البحري والموانئ، مشيدين بما لمسوه من إنجازات بارزة في ميناء الإسكندرية على الصعيد الفني والتشغيلي والاستثماري، والذي يمثل أحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط.

شملت الزيارة لقاءً مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يواكب المتغيرات العالمية ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

كما قام الوفد بزيارة مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة، واطلع على ما يتوافر به من إمكانيات متطورة تتيح إحكام المراقبة الدقيقة لكافة الأنشطة داخل الميناء، والقدرة على مواجهة المستجدات والتعامل مع أية معوقات قد تطرأ، كذلك شملت الجولة زيارة متحف الميناء التاريخي، وتفقد الأرصفة ومتابعة عمليات التداول والشحن والتفريغ على أرض الواقع، فضلًا عن زيارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض التي تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية بالميناء.

وفي ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التعاون المثمر والبنّاء في مجالات النقل البحري والموانئ، مؤكدين على عمق الروابط الأخوية التي تجمع مصر والكويت.

كما توجه الوفد الكويتي بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة ميناء الإسكندرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

