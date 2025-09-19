رسميًّا، ألبانيا تقدم أول "وزيرة" افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، شاهد ماذا قالت

قدمت ألبانيا، أمس الخميس، رسميًّا ما يعرف بـ"الوزيرة الرقمية" ضمن حكومتها، في خطوة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات الإدارية ومحاربة الفساد.

وجرى دمج الوزيرة الافتراضية التي أطلق عليه اسم “ديلا”، وتعني “الشمس” باللغة الألبانية، في مجلس وزراء رئيس الحكومة إدي راما، بعد تصويت برلماني لصالحه من الأغلبية الاشتراكية، رغم انتقادات المعارضة.

ورغم أن “ديلا” لا تظهر كوزيرة على القائمة الرسمية للحكومة الصادرة عن الرئيس باجرام بيجاي، فإن الوثيقة تنص على أن راما مسؤول عن “إنشاء وتشغيل الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي (ديلا)”.

وكانت “ديلا” في السابق مجرد روبوت محادثة على مواقع حكومية، لكنها تعرض بصريا الآن كامرأة ترتدي الزي الألباني التقليدي، مستوحاة من صورة الممثلة أنيلا بيشا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقال راما إن هذه الخطوة ستعمل على “جمع أفضل الكفاءات الوطنية، والألبان في المهجر، وخبراء أجانب” و“تحويل المؤسسات إلى منصات لتطوير الذكاء الاصطناعي”.

وخلال جلسة برلمانية، ظهرت “ديلا” عبر فيديو لتقدم نفسها كـ“وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي”، مؤكدة أن مهمتها تسهيل عمل الحكومة يوميًّا.

VIDEO: 🇦🇱 Albania's new AI-generated minister makes first address to parliament



The world's first AI government minister defended her role as "not here to replace people, but to help them". 'Diella' was appointed by Prime Minister Edi Rama last week pic.twitter.com/2dFh082DLz — AFP News Agency (@AFP) September 18, 2025

ويرى خبراء وسياسيون معارضون أن من الإشكالي السماح للذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات إدارية.

وكتب خبير تكنولوجيا المعلومات إيرجون كوراي في مجلة “بلقان إنسايت” الإلكترونية أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في مجال المشتريات العامة، لكنه شدد على أن المساءلة يجب أن تبقى بيد البشر.

أما زعيم المعارضة، جازمينت باردي، فوصف “ديلا” بأنها “خيال دعائي” يهدف للتغطية على فساد الحكومة.

كما اعتبر الخطوة غير دستورية، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن الوزراء يجب أن يكونوا مواطنين ألبان، راشدين وبكامل الأهلية العقلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.