مناقشة رواية "البدوية وعبود" بالأعلى للثقافة، الأربعاء

تُنظم الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة لمناقشة رواية: "البدوية وعبود" للكاتبة السكندرية جيهان الحلواني، الحاصلة على منحة تفرغ.

مناقشة رواية “البدوية وعبود”

وتأتي مناقشة رواية البدوية وعبود يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، الساعة السادسة مساءً بقاعة المؤتمرات، المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة: الناقد والروائي/ صابر الجنزوري، والمناقشون: السيد جمعة - ناقد تشكيلي وأديب.

- الناقد الصحفي محمود الشربيني- مؤسس صالون الشربيني الأدبي.



المجلس الأعلى للثقافة

ومؤخرا.. أكد د. هنو وزير الثقافة أن المجلس الأعلى للثقافة يمثل العقل المفكر للعمل الثقافي المصري، مشددًا على أن تطوير آليات عمله وتحديث لوائحه وتنمية لجانه يهدف إلى الاستفادة القصوى من طاقات المفكرين والمبدعين، وإطلاق دور أكثر فاعلية للمجلس في صياغة السياسات الثقافية الوطنية، وتعزيز مكانة مصر عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأشار إلى حرص الوزارة على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وضمان التمثيل العادل لكافة الفئات، مع الانفتاح على كل الأفكار الإبداعية التي تسهم في رفع الوعي وصون الهوية الوطنية.

