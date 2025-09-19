آدم يختتم الليلة اللبنانية في جدة بثنائية أسطورية مع مروان خوري (فيديو وصور)

بصوته الجهوري وإحساس صادق، اختتم الفنان آدم الأمسية اللبنانية الخالصة على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن حفلات موسم جدة، بعد أن قدم مجموعة كبيرة من أعماله الفنية التي عُرفت بعمقها الطربي، وسط تفاعل جماهيري استثنائي منذ اللحظة الأولى حتى ختام الحفل.

في ختام الليلة الاستثنائية أخذ آدم بصوته القوي وإحساسه المرهف، جمهور جدة في رحلة موسيقية تنوعت بين أغنياته الوجدانية القديمة وأعماله الحديثة التي تحمل طابع التفاؤل والروح الإيجابية.

الليلة اللبنانية

وحوَّل “آدم” المسرح إلى لوحة تفاعلية تعكس المحبة الكبيرة التي يحظى بها لدى جمهوره في المملكة.

كما قدم الفنان آدم ثنائية أسطورية مع النجم الكبير مروان خوري بأغنية "حدا عارف"، وسط تفاعل الجمهور.



وعبَّر الجمهور عن سعادته بهذه التجربة الفنية المتكاملة التي جمعت بين الرومانسية والإحساس والطرب الأصيل، لتضيف إلى موسم جدة محطة جديدة من التألق الفني.

