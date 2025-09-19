الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آدم يختتم الليلة اللبنانية في جدة بثنائية أسطورية مع مروان خوري (فيديو وصور)

آدم يختتم الليلة
آدم يختتم الليلة اللبنانية في جدة، فيتو

بصوته الجهوري وإحساس صادق، اختتم الفنان آدم الأمسية اللبنانية الخالصة على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن حفلات موسم جدة، بعد أن قدم مجموعة كبيرة من أعماله الفنية التي عُرفت بعمقها الطربي، وسط تفاعل جماهيري استثنائي منذ اللحظة الأولى حتى ختام الحفل.

في ختام الليلة الاستثنائية أخذ آدم بصوته القوي وإحساسه المرهف، جمهور جدة في رحلة موسيقية تنوعت بين أغنياته الوجدانية القديمة وأعماله الحديثة التي تحمل طابع التفاؤل والروح الإيجابية.

الليلة اللبنانية

وحوَّل “آدم” المسرح إلى لوحة تفاعلية تعكس المحبة الكبيرة التي يحظى بها لدى جمهوره في المملكة.

 

كما قدم الفنان آدم ثنائية أسطورية مع النجم الكبير مروان خوري  بأغنية "حدا عارف"، وسط تفاعل الجمهور.

 


وعبَّر الجمهور عن سعادته بهذه التجربة الفنية المتكاملة التي جمعت بين الرومانسية والإحساس والطرب الأصيل، لتضيف إلى موسم جدة محطة جديدة من التألق الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان آدم الأمسية اللبنانية مسرح عبادي الجوهر أرينا حفلات موسم جدة مروان خوري

الأكثر قراءة

صدمة لمواليد الثمانينيات، دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية

سعيًا لصفقة مع بكين، ترامب يوقف مساعدات عسكرية لتايوان بـ 400 مليون دولار

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن “النبي المعلم صلى الله عليه وسلم”

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يعاود الارتفاع والتين يواصل سلسلة الانخفاضات

أسعار المانجو اليوم الجمعة، انخفاض العويسي 10 جنيهات وارتفاع 3 أصناف منها البلدي

تراث لم يندثر، "مصر تغني" يسلط الضوء على فن "الكف القبلاوي" بصعيد مصر (فيديو وصور)

اليوم، عمومية الأهلي للتصويت على مستقبل القلعة الحمراء وهذا موقف الخطيب من الحضور

انخفاض السلفات وارتفاع النشادر واليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads