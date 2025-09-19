من قاعات المحاكم إلى لجان الخبرة، مسار جديد لمحاسبة الأخطاء الطبية، تعرف عليه

مع صدور قانون المسئولية الطبية الجديد، دخلت المنظومة الصحية في مصر مرحلة مختلفة تقوم على ضبط العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الطبية، في محاولة لإرساء معايير مهنية صارمة تضمن حق العلاج الآمن وتضع مسئوليات واضحة على عاتق الأطباء والهيئات الصحية.

معايير مقدمي الخدمات الطبية

القانون ألزم مقدمي الخدمات الطبية بالالتزام بالمعايير المعتمدة، وتوثيق كافة الإجراءات بدقة، والعمل بأمانة وصدق وفق الأصول العلمية والفنية. وبحسب المادة (2)، لا ينظر إلى الخدمة الطبية باعتبارها مجرد تدخل علاجي، بل كواجب يتطلب من الطبيب "عناية الشخص الحريص" بما يحافظ على سلامة المريض وفقًا للمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية.

ولم يكتفِ القانون بالشق الأخلاقي والمهني، بل أنشأ بنص المادة (9) لجنة عليا تحمل اسم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، تابعة لرئيس مجلس الوزراء. هذه اللجنة تضم مزيجًا متوازنًا من الخبرات الطبية والقانونية والرقابية، بداية من أساتذة الطب وعمداء الكليات إلى ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل، مرورًا بكبار الأطباء الشرعيين ورؤساء الهيئات الصحية. هذا التشكيل يعكس إدراك الدولة أن قضية المسؤولية الطبية لا يمكن أن تُترك لطرف واحد، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تربط بين القانون والطب وحقوق الإنسان.

ضوابط عمل اللجنة الطبية

وتجتمع اللجنة بشكل دوري شهريًا أو كلما دعت الحاجة، لتفصل في القضايا المعروضة أمامها بأغلبية الأصوات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء من خارجها دون أن يكون لهم حق التصويت. وبذلك تصبح هذه اللجنة بمثابة المرجعية العليا التي تحدد المسؤولية الطبية في الحالات المثيرة للجدل، وتحسم الخلاف بين المرضى والأطباء في إطار قانوني منظم.

بهذا المعنى، لا يقتصر القانون الجديد على ضبط مهنة الطب من الداخل، بل يمثل أيضًا رسالة طمأنة للمجتمع بأن حقوق المرضى أصبحت محمية، وأن الخطأ الطبي لم يعد شأنًا مهنيًا داخليًا، بل قضية لها مسار قانوني ومؤسسي واضح. وهو ما قد يفتح الباب لمرحلة جديدة من الثقة بين المواطن والطبيب، بعد سنوات طويلة ظل فيها الجدل حول الأخطاء الطبية مفتوحًا بلا قواعد فاصلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.