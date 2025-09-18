بعد الغارات الأخيرة، الرئيس اللبناني يدعو لوضع حد فوري لانتهاكات الاحتلال

أدان رئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قرى وبلدات جنوبية بعد ظهر اليوم، عقب هجمات مماثلة طالت قبل أيام مناطق في البقاع.

الرئيس اللبناني يدعو لوضع حد فوري لانتهاكات إسرائيل بعد هجماتها الجديدة في الجنوب

وقال الرئيس اللبناني: "إسرائيل لا تحترم عمل الآلية ولا أيا من الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية وغاراتها الجوية انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 1701".

وأضاف الرئيس اللبناني أن "صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات. يجب أن تخدم الآلية جميع الأطراف، لا أن تكون وسيلة لتغطية اعتداءات إسرائيل. لقد آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان".

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش اللبناني أن "العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على المواطنين اللبنانيين وآخرها استهداف عدد من القرى الجنوبية اليوم".

وأشار الجيش اللبناني في بيانه إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت خلال ذلك المدنيين في عدة مناطق آهلة، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

