جمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية تحقق حصيلة مزاد تتجاوز 5 ملايين جنيه

نظمت هيئة الخدمات الحكومية اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 جلسة مزاد علني لصالح مصلحة الجمارك، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعظيم موارد الدولة والاستفادة المثلى من البضائع المهملة والمصادرات الجمركية.

حصيلة الإيرادات تصل إلى 5 ملايين و131 ألف جنيه

وأسفرت الجلسة عن بيع 7 لوطات بضائع بإجمالي 3 ملايين و549 ألف جنيه، إضافة إلى بيع 3 سيارات بإجمالي مليون و582 ألف جنيه، لتصل حصيلة الإيرادات إلى 5 ملايين و131 ألف جنيه.

ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

من جانبه، وجه رفعت عبد النعيم، مدير عام الإدارة العامة لجمارك المهمل والبيوع الجمركية، الشكر والتقدير لفريق العمل على جهودهم المخلصة وتميزهم في تحقيق أفضل النتائج.



