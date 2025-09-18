الخميس 18 سبتمبر 2025
المالية تطرح مزادًا علنيًا لبيع مركبات متنوعة، 22 سبتمبر

مزاد السيارات
مزاد السيارات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات بوزارة المالية، عن تنظيم جلسة مزاد علني كبير يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 لبيع مركبات نيابات متنوعة.

تفاصيل مزاد 22 سبتمبر 

ويتضمن المزاد موتوسيكلات وتروسكلات وتكاتك، إضافة إلى سيارات ملاكي وميكروباص وبيك أب وفان وأتوبيس، من ماركات عالمية شهيرة مثل: (شيفروليه – هيونداي – سبرانزا – لادا – سوزوكي – كيا – نيفا – تويوتا – فيات – فورد – مازدا – رينو – هوندا – بي إم دبليو – مرسيدس – نيسان – جيب شروكي – ميتسوبيشي – سكودا – دايو – دايوو – هوچن – وغيرها).

 

وتعقد جلسة المزاد بقاعة مبنى رئاسة هيئة النقل العام في الجبل الأحمر – الحي السادس – بجوار مطلع كوبري البشر، بمحافظة القاهرة.

ويشترط لدخول المزاد سداد تأمين قدره 10 آلاف جنيه، على أن يتم سداد 30% فور رسو المزاد، وباقي المبلغ خلال 15 يومًا، ويتم البيع بدون عمولة.

كما أكدت الهيئة أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية (8 شارع الدكتور محمد حامد فهمي – الدقي)، مقابل 400 جنيه للكراسة.

