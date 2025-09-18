الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظ الأقصر يستقبل ملك وملكة إسبانيا (صور)

وصول ملك إسبانيا
وصول ملك إسبانيا للأقصر

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مساء اليوم الخميس، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية منذ توليه العرش عام 2014، في أجواء تعكس عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا.

وصول ملك وملكة إسبانيا إلى الأقصر 

وحضر مراسم الاستقبال الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حيث أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه الزيارة التي تمثل حدثًا تاريخيًا يعزز مكانة الأقصر كعاصمة للسياحة الثقافية في العالم.

ومن المقرر أن يقوم الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا بجولة في عدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية التي تزخر بها مدينة الأقصر، وذلك للتعرف على عظمة الحضارة المصرية القديمة وما بها من مقومات سياحية فريدة.

وتأتي هذه الزيارة استكمالًا للبرنامج الرسمي للعائلة الملكية الإسبانية في مصر، حيث كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد استقبل أمس الأربعاء الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا بالقاهرة.

وأكد محافظ الأقصر أن هذه الزيارة الملكية تمثل رسالة قوية للعالم بأمن واستقرار مصر، وتعكس ثقة الدول والشعوب الصديقة في المقصد السياحي المصري، متوقعًا أن تسهم الزيارة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى الأقصر ومصر بوجه عام، خاصة من السوق الإسباني والأوروبي.

 

 

 

