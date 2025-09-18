السفير المصري بأديس أبابا يسلم أوراق اعتماده للخارجية الإثيوبية (صور)

سلم السفير د. عبيدة الدندراوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية ومندوبها الدائم للاتحاد الأفريقي، اليوم 18 الجاري، صورة من أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى حكومة أثيوبيا.

وسلم الدندراوي للسفيرة "عزيزة جيليتا ديسالين"، مديرة إدارة المراسم بوزارة الخارجية الأثيوبية، أوراق اعتماده بحضور الوزير المفوض/ أحمد حسين، والمستشار/ محمد برهان، وذلك تمهيدًا لتقديمها لرئيس جمهورية أثيوبيا الفيدرالية.

إخطار مجلس الأمن خطوة ضرورية لتثبيت موقف مصر القانوني تجاه سد النهضة

والأسبوع الماضي، أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر وجهت خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات المرتبطة بالسد الإثيوبي، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا قانونيًا بالغ الأهمية وضروريًا من جانب القاهرة في مواجهة أي إجراء أحادي تتخذه أديس أبابا.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن مصر سجلت موقفها القانوني لدى مجلس الأمن حفاظًا على حقوقها المائية والوضع القانوني القائم، لافتًا إلى أن القاهرة حمّلت مجلس الأمن المسئولية الكاملة عن متابعة هذه التطورات، في الوقت الذي حمّلت فيه إثيوبيا المسئولية عن تحركاتها الأحادية المرتبطة بالسد.

وأشار إلى أن إخطار مجلس الأمن يعكس إصرار مصر على إثبات موقفها القانوني في مواجهة السد الإثيوبي، والتأكيد على حقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي لحماية مصالحها المائية وحفظ حقوقها التاريخية.

