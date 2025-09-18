الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري الممتاز

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

أعلن أحمد سامي مدرب فريق الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية

فوز الزمالك على الإسماعيلي 

واصل الزمالك انتصاراته بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك في شباك الدراويش، عبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 7، عدي الدباغ في الدقيقة 56.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

 

