وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع في غزة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره السعودي، فيتو

 أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان استقبل اليوم نظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها: ‏جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
 

 وأضافت: كما جرى بحث التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته الآثمة على سكان القطاع، وانتهاكاته الأخيرة لسيادة دولة قطر الشقيقة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها، كما ناقش الجانبان أهمية توحيد الجهود المبذولة لضمان أمن المنطقة وسلامتها.

وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية


وأوضحت الخارجية السعودية في بيانها، ‏حضر الاستقبال، مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسيات الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية مصعب بن محمد الفرحان، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

