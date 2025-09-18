وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري مع نظيره الجامبي

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بابوكار أوسمايلا جوف وزير الدفاع لجمهورية جامبيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

القوات المسلحة لدولتي مصر وجامبيا

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة لدولتى مصر وجامبيا، مشيرًا إلى الحرص على زيادة أواصر التعاون العسكرى مع القوات المسلحة لجمهورية جامبيا مستقبلًا.

ومن جانبه، أعرب وزير الدفاع لجمهورية جامبيا عن تقديره لدور مصر الرائد فى دعم ركائز الأمن والإستقرار لكافة شعوب القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية جامبيا بالقاهرة.

