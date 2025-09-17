مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة يستقبل وزير التعليم العالى

فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والبحثية مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، استقبل مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة الدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمشاركة فى أعمال اللجنة العلمية للجينوم المرجعى المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية وعدد من ممثلى أكاديمية البحث العلمي.

وألقى اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود الدولة فى مواكبة التطور المتلاحق بمنظومة البحث العلمي.

كما أشاد بالتعاون المستمر مع أكاديمية البحث العلمى والذى يمثل نموذجًا متميزًا فى التكامل لتطوير الآداء وإصدار مخرجات علمية تحقق الاستفادة للوطن فى مختلف المجالات.

مشروع الجينوم الوطنى المرجعى

أعقب ذلك تنفيذ جولة تفقدية بالمركز شملت المرور على مركز التجارب ما قبل الإكلينيكية ومعمل الجينوم المرجعى ووحدة الميكروسكوب الإليكترونى والتى عكست المستوى العلمى الراقى الذى يتم العمل به وفقًا لأحدث المعايير العلمية بواسطة نخبة من الكوادر البشرية وبإستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المعتمدة دوليًا.

فيما أشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتجهيز المتقدم لأقسام مركز البحوث الطبية والطب التجديدى وإستيعابه لأحدث التقنيات العالمية وإهتمامه بالإرتقاء للمستوى العلمى للكوادر البشرية.

وأثنى على الدعم الذى تقدمه القوات المسلحة لمشروع الجينوم الوطنى المرجعى من خلال مشروع الجينوم السكانى وجينوم الأمراض الوراثية النادرة وجينوم قدماء المصريين مما سيسهم بشكل كبير فى وصول مصر لمرحله الطب الشخصى الجديد للتشخيص والعلاج وعمل خريطة جينيه للشعب المصرى يستفاد منها فى عمل إستراتيجيات للتشخيص والعلاج حسب المشاكل الصحية المستخلصة من المعلومات الجينية.

