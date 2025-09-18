الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالأردن في مجالات المقاولات والتفصيل والخياطة (صور)

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، استمرار الاختبارات، للمتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرا، للعمل بالأردن،في مجالات المقاولات والتفصيل والخياطة.

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والادارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز، ومزايا اجتماعية وصحية..

