نجاح جراحي جديد بالسنبلاوين، استئصال ورم سرطاني جلدي وإعادة بناء تجميلي للوجه

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة صحة الدقهلية، نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني جلدي بالوجه، أعقبها إعادة البناء التجميلي للمنطقة المصابة.

استئصال الورم السرطاني بشكل كامل بالوجه

وأوضح وكيل صحة الدقهلية أن المريض كان قد حضر إلى عيادة جراحة التجميل وهو يعاني من ورم سرطاني بالوجه، حيث جرى استئصال الورم بشكل كامل، وهو ما ترتب عليه فقدان جلدي ونسيجي واسع. وقد تمكن الفريق الطبي من تعويض هذا الفقد باستخدام تقنية "رفرف ليمبرج" (Rhomboid flap) التي تُعد من أحدث الأساليب الجراحية في ترميم الأنسجة، بما يحقق أفضل النتائج الوظيفية والجمالية للمريض.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن العملية تمت تحت إشراف ودعم الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور أحمد بدران، مدير عام المستشفى. وقاد الفريق الطبي الدكتور أحمد متولي رئيس قسم جراحة التجميل، بمشاركة الدكتور عبد المنعم الرفاعي أخصائي جراحة التجميل، والدكتور خالد الشاعر طبيب جراحة التجميل، والدكتور محمود عزت أخصائي التخدير، وبمعاونة تمريض العمليات بقيادة الممرضة دولت.

تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

وأكد الجزار أن هذا النجاح يعكس حرص مديرية الصحة بالدقهلية على الارتقاء بالخدمات الطبية المتخصصة، موجهًا الشكر للفريق الطبي وجميع العاملين بـ مستشفى السنبلاوين العام على جهودهم. واختتم بتأكيد أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الداعمة لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات.

