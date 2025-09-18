الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نجاح جراحي جديد بالسنبلاوين، استئصال ورم سرطاني جلدي وإعادة بناء تجميلي للوجه

جراحة، فيتو
جراحة، فيتو

 أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة صحة الدقهلية، نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني جلدي بالوجه، أعقبها إعادة البناء التجميلي للمنطقة المصابة.

 

استئصال الورم السرطاني بشكل كامل بالوجه 

 وأوضح وكيل صحة الدقهلية أن المريض كان قد حضر إلى عيادة جراحة التجميل وهو يعاني من ورم سرطاني بالوجه، حيث جرى استئصال الورم بشكل كامل، وهو ما ترتب عليه فقدان جلدي ونسيجي واسع. وقد تمكن الفريق الطبي من تعويض هذا الفقد باستخدام تقنية "رفرف ليمبرج" (Rhomboid flap) التي تُعد من أحدث الأساليب الجراحية في ترميم الأنسجة، بما يحقق أفضل النتائج الوظيفية والجمالية للمريض.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن العملية تمت تحت إشراف ودعم الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور أحمد بدران، مدير عام المستشفى. وقاد الفريق الطبي الدكتور أحمد متولي رئيس قسم جراحة التجميل، بمشاركة الدكتور عبد المنعم الرفاعي أخصائي جراحة التجميل، والدكتور خالد الشاعر طبيب جراحة التجميل، والدكتور محمود عزت أخصائي التخدير، وبمعاونة تمريض العمليات بقيادة الممرضة دولت.

 

تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين 

 وأكد الجزار أن هذا النجاح يعكس حرص مديرية الصحة بالدقهلية على الارتقاء بالخدمات الطبية المتخصصة، موجهًا الشكر للفريق الطبي وجميع العاملين بـ مستشفى السنبلاوين العام على جهودهم. واختتم بتأكيد أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الداعمة لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استئصال ورم الارتقاء بالخدمات الخدمة الطبية المقدمة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمود المقدمة للمواطنين تنمية البشر تمريض العمليات رئيس مجلس الوزرا قسم جراحة التجميل صحة الدقهلية مستشفى السنبلاوين العام

مواد متعلقة

إي إف چي هيرميس تفوز بالمركز الأول بفئة Corporate Access Conference للأسواق الناشئة

رحاب الجمل: شقيقتي توفيت فجأة في حادث سيارة مع خطيبها

رئيس الوزراء البريطاني: نسعى إلى تحقيق السلام وإيقاف الكارثة الإنسانية بالشرق الأوسط

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار شرم الشيخ الدولي

الأكثر قراءة

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الثاني في مرمى الإسماعيلي

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

الإفتاء توضح حكم كتابة الأب منزله باسم أولاده في حياته (فيديو)

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads