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محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى السنبلاوين (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، مستشفى السنبلاوين في زيارة مفاجئة، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية اللائقة للمرضى والمترددين.

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين 

وأكد ضرورة استمرار توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة، وتوفير سبل الراحة للمترددين، مؤكدا على دعمه المتواصل للمنظومة الطبية.

الالتزام بالزي الموحد "البالطو الطبي"

وأبدى رضاه عن مستوى النظافة والأداء بالمستشفى من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، والالتزام بالزي الموحد "البالطو الطبي".

استمرار حسن استقبال المرضى والمترددين

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حسن استقبال المرضى والمترددين، وبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتقى المحافظ بالمرضى واستمع إليهم وأكد لهم على تلبيته لجميع مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا أن زيارته المفاجئة للمستشفى للاطمئنان على أحوالهم، وأكد المرضى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة وحسن التعامل والتطوير الملموس بالمستشفى، موجهين التقدير لمحافظ الدقهلية عن جهوده الملموسة والمتواصلة في مختلف القطاعات.

النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى منها العناية المركزة واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض للتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أهم أولوياته.

محافظ الدقهلية يلتقي بالمرضى وذويهم والمترددين عليها، وجه الشكر والتقدير للعاملين بالمستشفى.

وخلال تفقد المحافظ للمستشفى ولقائه بالمرضى وذويهم والمترددين عليها، وجه الشكر والتقدير للدكتور أحمد بدران مدير المستشفى وللأطقم الطبية والتمريض مؤكدا على ضرورة استمرار توفير كافة أوجه الرعاية وسبل الراحة للمرضى والمترددين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

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